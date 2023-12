Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI der letzten 7 Tage liegt die Bewertung für die Aktie von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power bei "Neutral". Auch der langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie der Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power aus charttechnischer Sicht gemischte Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,53 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power eine neutrale bis positive Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsanalyse und der technischen Analyse.