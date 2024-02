Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 8,14 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,3 CNH weicht um -10,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (7,36 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,54 Prozent, was eine Underperformance von -0,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Stromversorger"-Branche bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,79 Prozent, und Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power lag 0,75 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Des Weiteren wurde die Stimmung rund um Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power auf sozialen Plattformen positiv bewertet. Die Kommentare und Befunde waren größtenteils positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei einem Niveau von 65,52 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,18 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse ein gemischtes Bild für die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Aktie, mit einer neutralen Bewertung in verschiedenen Kategorien.