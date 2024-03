Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: In Lauerstellung

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden insbesondere positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich die Einstufung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,02 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,39 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen ergibt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nur um 0,96 Prozent davon abweicht.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,54 Prozent, was eine Underperformance von -2,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche bedeutet. In Bezug auf den "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie ebenfalls 2,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusätzlich zur harten Faktoren wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power als "Schlecht" bewertet.