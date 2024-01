Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Kaum zu glauben!

Der Aktienkurs von Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power hat im letzten Jahr eine Rendite von -9,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Versorgungssektor liegt die Aktie damit 9,33 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,07 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Stromversorger-Branche beträgt -0,07 Prozent, was bedeutet, dass Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power aktuell 9,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,63 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,49 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (7,53 CNH) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -11,31 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,66 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power daher als "Neutral"-Wert bewertet.