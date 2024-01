Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Insgesamt erhält Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power daher eine gute Bewertung in Bezug auf die Stimmung und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich zum Wert des RSI auf 25-Tage Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine schlechte Bewertung für Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie eine negative Rendite erzielt und liegt 10,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie kurzfristig als neutral und langfristig als schlecht eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt derzeit -2,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Hingegen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -11,79 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.