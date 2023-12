Chongqing Taiji Industry tut es schon wieder?

Die Chongqing Taiji Industry-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Chongqing Taiji Industry bei einem Wert von 26. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wurde sowohl auf sozialen Plattformen als auch durch die Betrachtung von Handelssignalen analysiert. Die Kommentare und Befunde auf den sozialen Medien waren neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Neutral" bewertet. Die Handelssignale ergaben überwiegend negative Bewertungen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Chongqing Taiji Industry festgestellt. Während die Diskussion über das Unternehmen zugenommen hat, war die Stimmung überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.