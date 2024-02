Chongqing Taiji Industry Aktie: Das liegt auf Eis

Die Bewertung von Chongqing Taiji Industry basierend auf verschiedenen Analysekriterien

Die Dividendenrendite von Chongqing Taiji Industry beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt mit 0,32 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 47,53 CNH, was einem deutlichen Abweichung von -11,89 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 41,88 CNH entspricht. Daher erhält Chongqing Taiji Industry eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,36 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 41,88 CNH liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Chongqing Taiji Industry zu verzeichnen war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ergibt, dass diese in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Chongqing Taiji Industry eingestellt waren. Die Anleger waren an acht Tagen hauptsächlich positiv eingestellt, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen, und an sechs Tagen eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt. Somit erhält Chongqing Taiji Industry auch ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.