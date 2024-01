Chongqing Taiji Industry Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Chongqing Taiji Industry: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Chongqing Taiji Industry-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel eine Dividende von 0 % auf, was zu einer niedrigen Ausschüttung im Vergleich von 1,49 % führt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Chongqing Taiji Industry ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden auch vereinzelt "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Chongqing Taiji Industry-Aktie als "Neutral" bewertet, da der Kurs mit -3,95 % vom GD200 (47,87 CNH) entfernt ist und der GD50 einen Kurs von 45,81 CNH aufweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Chongqing Taiji Industry-Aktie zeigt eine Ausprägung von 45,88, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Chongqing Taiji Industry-Aktie, sowohl in Bezug auf die Dividende, das Anleger-Sentiment, als auch in der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.