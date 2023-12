Chongqing Taiji Industry Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Chongqing Taiji Industry-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 46,5 CNH liegt 1,5 Prozent unter dem GD200 (47,21 CNH) und signalisiert daher Neutralität. Der GD50 hingegen liegt bei 44,02 CNH, was einem positiven Signal von +5,63 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chongqing Taiji Industry liegt bei 65,72, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für beide Kategorien eine neutrale Einstufung vergeben.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Chongqing Taiji Industry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 59,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +59,98 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance deutlich über dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung zeigt sich hingegen überwiegend negativ. Sowohl in Social Media als auch in den aktuellen Nachrichten wird hauptsächlich negativ über das Unternehmen berichtet. Die Stimmungsanalyse führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch die Optimierungsprogramme deuten auf eine negative Richtung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Chongqing Taiji Industry-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anlegerstimmung ein gemischtes Bewertungsbild.

