Chongqing Sokon Industrial Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten Wochen wurde bei Seres keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Seres daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 65,97 und für 25 Tage bei 61,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich konnte Seres im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,12 Prozent erzielen, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 52,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 10,62 Prozent, wobei Seres aktuell 47,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurden Seres in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.