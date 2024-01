Chongqing Rural Commercial Bankadr Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Chongqing Rural Commercial Bank-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 25, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Chongqing Rural Commercial Bank damit ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie der Chongqing Rural Commercial Bank konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Chongqing Rural Commercial Bank-Aktie mit 24,39 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit Handelsbanken übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 34,5 Prozent die durchschnittliche Performance, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit positiv bewertet, da der Kurs der Aktie um +5,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine positive Bewertung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.