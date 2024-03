Chongqing Rural Commercial Bank Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Chongqing Rural Commercial Bank hat in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder Diskussionsstärke erlebt. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,92 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,25 HKD lag, was einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich zu anderen Handelsbanken weist die Chongqing Rural Commercial Bank eine höhere Dividendenrendite von 9,91 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 7,18 % auf, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +38,36 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite der "Handelsbanken"-Branche und eine Überperformance von 40,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

