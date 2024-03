Chongqing Rural Commercial Bank Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Chongqing Rural Commercial Bank-Aktie einen RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI-Wert liegt bei 33,9, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Chongqing Rural Commercial Bank.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Chongqing Rural Commercial Bank als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,03 liegt, während das Branchen-KGV bei 7,69 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Chongqing Rural Commercial Bank derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,92 HKD für den Schlusskurs der Chongqing Rural Commercial Bank-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,25 HKD, was einer positiven Veränderung von 11,3 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,11 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+4,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Chongqing Rural Commercial Bank daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.