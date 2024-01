Chongqing Rural Commercial Bank Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Chongqing Rural Commercial Bank. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält die Chongqing Rural Commercial Bank daher ein neutrales Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 2,82 ist die Chongqing Rural Commercial Bank deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken". Das Branchen-KGV liegt bei 5,58, was einem Unterschied von 49 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als gute Empfehlung eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Chongqing Rural Commercial Bank mit einer Rendite von 24,39 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor um 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,11 Prozent, während die Chongqing Rural Commercial Bank mit 34,5 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 9,98 Prozent übertrifft die Chongqing Rural Commercial Bank den Branchendurchschnitt um 2,81 Prozent. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 Prozent. Somit wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine gute Bewertung.