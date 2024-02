Chongqing Rural Commercial Bank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Chongqing Rural Commercial Bank-Aktie zeigt sich derzeit in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Bank mit 9,91 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,3 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von +2,61 Prozent und führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 2,88 liegt sie insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 7,6 und erhält daher auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,15 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 44,44 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich die Chongqing Rural Commercial Bank-Aktie in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen, was auf ein gemischtes Bild hindeutet.