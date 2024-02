Chongqing Road, Bridge Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Obayashi":

Die technische Analyse der Chongqing Road & Bridge-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +8,02 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 26 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 57,03, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chongqing Road & Bridge.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild der Chongqing Road & Bridge-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht.