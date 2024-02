Chongqing Road, Bridge Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben sich Chongqing Road & Bridge auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Chongqing Road & Bridge in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Chongqing Road & Bridge-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,23 CNH, was nur geringfügig vom letzten Schlusskurs (5,05 CNH) abweicht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6 CNH, was unter dem letzten Schlusskurs liegt, daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chongqing Road & Bridge liegt bei 40,34, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 67,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass sich in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Chongqing Road & Bridge gezeigt hat. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Chongqing Road & Bridge für diese Stufe daher ein "Gut".