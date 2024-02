Chongqing Road, Bridge Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Chongqing Road & Bridge. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gab, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine gute Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +8,02 Prozent. Beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und an sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung durch die Anleger. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis hingegen führt zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend positive Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und eine gute Bewertung nach RSI-Bewertung für Chongqing Road & Bridge.