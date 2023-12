Chongqing Road, Bridge Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Aktie von Chongqing Road & Bridge hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Wert.

In den letzten zwei Wochen wurde Chongqing Road & Bridge von den Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen um 23,68 Prozent höher liegt als der aktuelle Schlusskurs. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Chongqing Road & Bridge eine Outperformance von +29,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 29,06 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.