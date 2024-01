Chongqing Pharscin Pharmaceutical Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Chongqing Pharscin Pharmaceutical Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent, was 1,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent in der Arzneimittelbranche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Mit einem RSI von 35,35 und einem RSI25 von 54,3 erhält die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie eine "Neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 98,46 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,6 Prozent, was 17,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors und 19,98 Prozent unter dem Durchschnitt der Arzneimittelbranche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.