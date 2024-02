Chongqing Pharscin Pharmaceutical Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Chongqing Pharscin Pharmaceutical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,73 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 90,45, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung in den letzten Wochen festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 29,78 und der RSI25 bei 60,61, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie in verschiedenen Kategorien gemischte Bewertungen erhält, wobei das Sentiment und der RSI positiv hervorstechen.