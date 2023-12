Chongqing Pharscin Pharmaceutical Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie zeigt sich laut einer aktuellen Analyse auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 94,57, was neutral bewertet wird. Die technische Analyse zeigt jedoch eine Abweichung von -7,25 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -8,67 Prozent auf ein schlechtes Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Chongqing Pharscin Pharmaceutical. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung, da der RSI7 bei 66,09 und der RSI25 bei 65,82 liegen. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.