Chongqing Pharscin Pharmaceutical Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Chongqing Pharscin Pharmaceutical. Anleger haben sich vor allem über positive Themen ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Chongqing Pharscin Pharmaceutical bei -19,6 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hatte eine mittlere Rendite von 0,53 Prozent, während Chongqing Pharscin Pharmaceutical mit 20,12 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chongqing Pharscin Pharmaceutical liegt bei 17,6, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Pharscin Pharmaceutical beträgt 98, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.