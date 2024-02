Chongqing Pharscin Pharmaceutical Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie wird derzeit mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs der Aktie unter dem Durchschnitt liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 15,94 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 13,48 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,43 Prozent entspricht. Gleichzeitig liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 14,89 CNH, was einer Abweichung von -9,47 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,31 Prozent erzielt, was 2,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,43 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 4,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich das Stimmungsbild für Chongqing Pharscin Pharmaceutical in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Daher wird diese Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist die Chongqing Pharscin Pharmaceutical-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0,42 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,73 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.