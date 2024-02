Chongqing Machinery, Electric Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Chongqing Machinery & Electric in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im gleichen Sektor "Industrie" verzeichnet Chongqing Machinery & Electric eine Rendite von 32,45 Prozent, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,77 Prozent, wobei Chongqing Machinery & Electric mit 42,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Chongqing Machinery & Electric beträgt derzeit 3,91 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,55 % in der Branche "Industriekonglomerate". Die Differenz von 2,64 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Machinery & Electric einen Wert von 8,84 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Industriekonglomerate". Das Branchen-KGV liegt bei 45,73, was einen Abstand von 81 Prozent ergibt. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.