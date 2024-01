Chongqing Machinery, Electric Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Chongqing Machinery & Electric-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 11 und deutet somit darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 25,64 im überverkauften Bereich und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einer positiven Bewertung der Chongqing Machinery & Electric-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Machinery & Electric einen aktuellen Wert von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt ein KGV von 47 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Chongqing Machinery & Electric festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend betrachtet das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Chongqing Machinery & Electric eine negative Differenz von -0,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate". Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.