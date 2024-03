Chongqing Lummy Pharmaceutical Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Chongqing Lummy Pharmaceutical liegt bei 42,42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 63,24, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Chongqing Lummy Pharmaceutical mit 2,71 CNH 14,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -24,51 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Chongqing Lummy Pharmaceutical veröffentlicht, was insgesamt zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Chongqing Lummy Pharmaceutical liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 liegt und somit zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik führt. Die Aktie erhält daher insgesamt eine schlechte Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.