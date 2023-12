Chongqing Lummy Pharmaceutical Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Chongqing Lummy Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 5,6 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche von -0,46 Prozent konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 6,06 Prozent deutlich punkten. Diese positive Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine nennenswerte Zunahme oder Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chongqing Lummy Pharmaceutical-Aktie mit 3,85 CNH nur um +2,12 Prozent vom GD200 (3,77 CNH) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 4,01 CNH, was zu einem Abstand von -3,99 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 1,48 Prozentpunkte beträgt.