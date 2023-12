Chongqing Landai Powertrain Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Aktienkurs des Unternehmens Landai hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,64 Prozent erreicht, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 41,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 12,52 Prozent, wobei Landai aktuell 46,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Landai mit einem aktuellen Wert von 43,92 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Stimmungsbild bei Landai hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Bewertung hier "Neutral" lautet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Landai mit aktuell 0,69 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Da die Differenz jedoch nicht signifikant ist, wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.