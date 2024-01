Tecogen Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Aktie von Tecogen wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68,52 bewertet, was 119 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31,35. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Während überwiegend positive Themen in den letzten Tagen angesprochen wurden, ergibt die Gesamtauswertung eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tecogen eine Performance von -35,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 2311,42 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -2346,62 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 1419,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Somit erhält Tecogen in Bezug auf den Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

Derzeit zahlt Tecogen keine Dividende, was zu einer negativen Differenz von -16,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tecogen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.