Chongqing Landai Powertrain Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Landai liegt mit 30,32 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick nicht besonders preisgünstig erscheint. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Landai in sozialen Medien eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Landai liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 53,03 bzw. 33,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis mit "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Landai wird anhand der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung bewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Landai aufgrund des KGVs, des Anleger-Sentiments, des RSI und der langfristigen Stimmung ein "Neutral"-Rating.