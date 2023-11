Chongqing Landai Powertrain Aktie: Füße still halten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Landai diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Aspekten rund um Landai beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein gängiges Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Landai. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,41 Punkten, was bedeutet, dass Landai als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI gibt mit einem Wert von 41,01 an, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite von Landai beträgt derzeit 0,69 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 1,51 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,82 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Landai liegt mit einem Wert von 43,92 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.