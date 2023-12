Chongqing Iron, Steel Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Chongqing Iron & Steel wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergab die Analyse eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Chongqing Iron & Steel mit 0,73 HKD derzeit um -5,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führte zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -13,1 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,1 Prozent, was 17,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,74 Prozent, wobei Chongqing Iron & Steel aktuell 17,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Chongqing Iron & Steel als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 68,11 insgesamt 58 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Der Branchendurchschnitt beträgt 43,05. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".