Chongqing Iron, Steel Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Chongqing Iron & Steel-Aktie wird aktuell charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,68 HKD einen Abweichung von -15 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,8 HKD aufweist. Jedoch zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) einen Wert von 0,7 HKD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Chongqing Iron & Steel-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 68,11, was einem Abstand von 113 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,99 entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Chongqing Iron & Steel-Aktie mit -22,83 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche mit einer mittleren Rendite von -5,88 Prozent liegt die Aktie mit 16,95 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Chongqing Iron & Steel gemäß der technischen und fundamentalen Analyse sowie dem Branchenvergleich ein insgesamt "Schlecht"-Rating.