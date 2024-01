Chongqing Iron, Steel Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chongqing Iron & Steel neutral eingestuft ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 45,45, was eine neutrale Empfehlung ergibt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 44, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutraler Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass die Aktie von Chongqing Iron & Steel überbewertet ist. Mit einem KGV von 68,11 liegt der Wert insgesamt 56 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 43,76 beträgt. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Chongqing Iron & Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,1 Prozent erzielt, was 16,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 3,03 Prozent, Chongqing Iron & Steel liegt aktuell 16,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktie von Chongqing Iron & Steel eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine Bewertung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Gut" für Chongqing Iron & Steel in diesem Punkt.