Chongqing Iron, Steel Aktie: Schlechte Nachrichten!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Chongqing Iron & Steel derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,84 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,69 HKD) um -17,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Einstufung basierend auf der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,75 HKD, was einer Abweichung von -8 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit das Verhältnis bei 68,11 Euro, was 59 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche "Metalle und Bergbau" (42 Euro). Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet angesehen und daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Chongqing Iron & Steel lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine mittlere Aktivität und Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Chongqing Iron & Steel im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,1 Prozent erzielt, was 17,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,49 Prozent, und Chongqing Iron & Steel liegt aktuell 17,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.