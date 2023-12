Chongqing Iron, Steel Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenrendite für Chongqing Iron & Steel beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie. Unsere Analysten vergeben deshalb eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für Chongqing Iron & Steel liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Chongqing Iron & Steel eine Rendite von -1,32 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent, wobei Chongqing Iron & Steel mit 5,86 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung für Chongqing Iron & Steel hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.