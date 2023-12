Chongqing Iron, Steel Aktie: Es wird konkret!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Chongqing Iron & Steel in sozialen Medien beobachtet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Menge und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie geben Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Chongqing Iron & Steel kaum mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Chongqing Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -1,32 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,47 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +6,15 Prozent für Chongqing Iron & Steel entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,47 Prozent verzeichnete, lag Chongqing Iron & Steel um 6,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse des Stimmungsbildes auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare über Chongqing Iron & Steel, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen aufgegriffen, was die positive Stimmung weiter unterstreicht.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Chongqing Iron & Steel-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -14,12 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -7,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.