Chongqing Iron, Steel Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Chongqing Iron & Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Aktie damit 16,95 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,77 Prozent, wobei Chongqing Iron & Steel aktuell 16,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Iron & Steel aktuell bei 1,44 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,7 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -51,39 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 1,31 HKD, was einer Differenz von -46,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich in letzter Zeit zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war von positiven Themen geprägt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.