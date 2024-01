Chongqing Gas Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Chongqing Gas verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,89 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt um -0,04 Prozent, was eine Underperformance von -13,85 Prozent für Chongqing Gas bedeutet. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,04 Prozent, wobei Chongqing Gas um 13,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

Die Diskussionen über Chongqing Gas in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen, und es wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon vier "Gut"- und zwei "Schlecht"-Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Chongqing Gas bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, wobei der RSI der Chongqing Gas bei 43,48 liegt. Dies wird als "Neutral" bewertet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65 für Chongqing Gas, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung rund um Chongqing Gas hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, und die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Chongqing Gas gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Chongqing Gas auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.