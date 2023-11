Chongqing Gas Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chongqing Gas heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Chongqing Gas weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,39 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Chongqing Gas mit einer Rendite von -11,69 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,07 Prozent, während Chongqing Gas bei 11,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Chongqing Gas eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Chongqing Gas-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.