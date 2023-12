Chongqing Gas Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird als Zahl zwischen 0 und 100 ausgedrückt. Der RSI der Chongqing Gas liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 69, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Gas liegt bei 7,03 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 6,44 CNH aus dem Handel ging, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -4,45 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Chongqing Gas wurde auf sozialen Plattformen analysiert und als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Handelssignale wurden ebenfalls analysiert, wobei vier als "Gut" und zwei als "Schlecht" bewertet wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz rund um Chongqing Gas festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Rating.