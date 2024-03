Chongqing Gas Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Chongqing Gas zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,02 CNH einen Abstand von -10,01 Prozent zum GD200 (6,69 CNH) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,06 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Chongqing Gas-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chongqing Gas-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 18 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,31, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Chongqing Gas ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Chongqing Gas in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie, wodurch Chongqing Gas ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Chongqing Gas mit einer Rendite von -21,24 Prozent mehr als 13 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die "Gasversorgungsunternehmen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,43 Prozent, wobei Chongqing Gas mit 12,81 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.