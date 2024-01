Chongqing Gangjiu Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Chongqing Port beträgt das aktuelle KGV 30. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Chongqing Port weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Chongqing Port derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes liegt bei 4,31 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,57 CNH liegt, was einer Abweichung von +6,03 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,38 CNH, was einer Abweichung von +4,34 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Port diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Chongqing Port in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -0,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,7 Prozent für Chongqing Port. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Chongqing Port um 16,47 Prozent höher. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.