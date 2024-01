Super, Fletcher Building!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Fletcher Building hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 4,42 AUD erreicht, was einer Differenz von +3,76 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 -1,34 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 51,22, was bedeutet, dass die Fletcher Building weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors hat die Fletcher Building eine Rendite von 70,38 Prozent erzielt, was mehr als 70 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Baumaterialien"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Auch hier liegt die Fletcher Building mit 70,38 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,95 auf, was 38 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" (25,92). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.