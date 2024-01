Chongqing Gangjiu Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Port liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie somit als weder über- noch unterbewertet betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chongqing Port überwiegend positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche hat Chongqing Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18 Prozent erzielt, was einer Outperformance von 18,45 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens um 16,74 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei einer Dividendenrendite von 0,99 % liegt Chongqing Port jedoch 1,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.