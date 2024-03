Chongqing Gangjiu Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Chongqing Port-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,99 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,26 % im Bereich "Verkehrsinfrastruktur". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Chongqing Port eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der Chongqing Port-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,26 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -6,1 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,21 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,99 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Chongqing Port auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Chongqing Port-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18 Prozent erzielt, was 37,11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -10,62 Prozent, wobei Chongqing Port aktuell 28,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.