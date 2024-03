Chongqing Gangjiu Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Port liegt bei 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verkehrsinfrastruktur-Branche einem neutralen Niveau entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Port-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 4,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,96 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,04 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein schlechtes Rating. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. Auch hier liegt der Schlusskurs mit 4,23 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -6,38 Prozent entspricht.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Chongqing Port-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 54 Punkten und der RSI25 bei 51,69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Chongqing Port diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Chongqing Port auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine positive Bewertung.