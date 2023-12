Chongqing Gangjiu Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Chongqing Port hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -0,48 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chongqing Port im Branchenvergleich um +18,48 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Chongqing Port mit einer Rendite von -0,04 Prozent im letzten Jahr um 18,04 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Chongqing Port untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Chongqing Port in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Chongqing Port auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich der Aktienkurs in einem stabilen Bereich bewegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Port 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Dies bedeutet, dass Chongqing Port aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chongqing Gangjiu-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chongqing Gangjiu jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chongqing Gangjiu-Analyse.

Chongqing Gangjiu: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...