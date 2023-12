Chongqing Gangjiu Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Chongqing Port-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Bewertungen erhalten, die auf verschiedenen Faktoren basieren. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,99 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,35 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit erhöht, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Alles in allem wird Chongqing Port also als "Gut"-Wert eingestuft.

Auch im Branchenvergleich schneidet die Aktie gut ab. Mit einer Rendite von 11 % im vergangenen Jahr liegt sie 11,7 % über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" und 9,88 % über dem Durchschnitt in der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Tendenzen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Chongqing Port-Aktie also auf Basis verschiedener Indikatoren positiv bewertet.